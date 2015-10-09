Триумфатор ЧМ-2026 за 150 миллионов согласился перейти в "Реал"

Вингер мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Майкл Олисе хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Санти Ауна.

По информации источника, 24-летний француз рассматривает испанский гранд как идеальный вариант для следующего этапа своей карьеры.

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Несмотря на интерес со стороны "Реала", руководство "Баварии" не собирается отпускать одного из своих ключевых игроков.

Ещё в июне президент клуба Герберт Хайнер заявил, что Олисе не продается независимо от суммы возможного предложения. Контракт француза с мюнхенцами действует до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 150 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/thenews2.com

Выдающийся сезон и рекорд XXI века на чемпионате мира

Минувший сезон стал лучшим в карьере Олисе. Во всех турнирах он провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач, а по итогам сезона был признан лучшим футболистом Бундеслиги.

Не менее ярко француз проявил себя и на чемпионате мира-2026. Вместе со сборной Франции он дошёл до полуфинала, где команда уступила Испании со счетом 0:2.

На турнире Олисе записал на свой счет пять голевых передач. С момента начала официального учёта ассистов на чемпионатах мира в 1966 году лучший показатель принадлежит только легендарному Пеле, который сделал шесть результативных передач на мундиале 1970 года. Таким образом, француз стал вторым игроком в истории по этому показателю за один розыгрыш мирового первенства и первым в XXI веке.

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