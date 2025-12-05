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ЧМ-2026
Сегодня 08:40
 

Неймар сделал заявление о завершении карьеры

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Неймар сделал заявление о завершении карьеры ©instagram.com/brasil

После поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар намекнул на завершение международной карьеры.

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После поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар намекнул на завершение международной карьеры.

Неймар, вероятно, провел свой последний матч в составе сборной Бразилии, выступив с эмоциональным заявлением.

"Я старался и старался. Теперь всё кончено. Я начал здесь, здесь и закончил", — приводит слова Неймара Globo.

В матче с Норвегией 34-летний форвард вышел на замену и реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время, однако его гол не спас бразильцев от вылета с турнира.

Если это действительно был последний матч Неймара за национальную команду, он завершит карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии. С 2010 года нападающий провел 130 матчей, забил 80 голов и отдал 59 результативных передач.
 
 

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