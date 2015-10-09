Зидан отказал нескольким клубам и выбрал новую команду

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан в ближайшее время возглавит сборную Франции, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его обновлённой информации, устная договоренность между Зиданом и Федерацией футбола Франции была достигнута еще несколько месяцев назад.

Все необходимые документы стороны планируют подписать сразу после завершения чемпионата мира-2026.

Таким образом, Зидан сменит на посту главного тренера Дидье Дешама, который руководит национальной командой с 2012 года.

Как отмечает Романо, Зидан на протяжении последних восьми месяцев даже не рассматривал другие предложения. Несмотря на интерес со стороны клубов, он неизменно отказывался от переговоров, поскольку его главной целью всегда оставалась работа со сборной Франции.

"Зинедин Зидан готовится стать новым главным тренером сборной Франции. Устная договоренность действует уже несколько месяцев. Теперь остается дождаться завершения всех формальностей после окончания чемпионата мира", – сообщил Романо.

Напомним, Зидан остается без тренерской работы с июня 2021 года, когда покинул мадридский "Реал". За время работы с испанским грандом француз завоевал 11 трофеев, включая три подряд победы в Лиге чемпионов, что стало уникальным достижением в современной истории турнира.

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