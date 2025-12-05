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ЧМ-2026
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Зидан возглавит сборную Франции: известны подробности

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Зидан возглавит сборную Франции: известны подробности Зинедин Зидан. Фото: depositphotos/olegda88.gmail.com ©

Матч против сборной Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу стал предпоследним для Дидье Дешама в качестве главного тренера национальной команды Франции, передают Vesti.kz. На этом посту его уже скоро сменит другой знаменитый француз - Зинедин Зидан.

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Матч против сборной Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу стал предпоследним для Дидье Дешама в качестве главного тренера национальной команды Франции, передают Vesti.kz. На этом посту его уже скоро сменит другой знаменитый француз - Зинедин Зидан.

Подробности сообщил известный журналист-инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, эпоха 57-летнего специалиста в сборной подходит к завершению. Ему осталось провести с Францией матч на ЧМ-2026 против Франции. Затем состоится чествование. А новым главным тренером команды будет назначен Зинедин Зидан.

"Далее для Франции: эра Зидана. Скоро", - написал Романо в социальной сети Х.

Напомним, в полуфинале мирового первенства французы уступили Испании со счетом 0:2. Команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал турнира, где встретится с победителем противостояния между Англией и Аргентиной, а Франция поборется за бронзовые медали.

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