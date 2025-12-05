Матч против сборной Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу стал предпоследним для Дидье Дешама в качестве главного тренера национальной команды Франции, передают Vesti.kz. На этом посту его уже скоро сменит другой знаменитый француз - Зинедин Зидан.
Подробности сообщил известный журналист-инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, эпоха 57-летнего специалиста в сборной подходит к завершению. Ему осталось провести с Францией матч на ЧМ-2026 против Франции. Затем состоится чествование. А новым главным тренером команды будет назначен Зинедин Зидан.
🚨🇫🇷 OFFICIAL: Didier Deschamps’ cycle as France head coach comes to an end. It’s over. 👋🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
Last game for the 3rd and 4th place then his goodbye… and the start of Zinedine Zidane era. pic.twitter.com/d3UIAOcEEd
"Далее для Франции: эра Зидана. Скоро", - написал Романо в социальной сети Х.
🚨🇫🇷 Up next for France: Zinedine Zidane era. Coming soon. 🔜 pic.twitter.com/kMpGW6lg4y— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
Напомним, в полуфинале мирового первенства французы уступили Испании со счетом 0:2. Команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал турнира, где встретится с победителем противостояния между Англией и Аргентиной, а Франция поборется за бронзовые медали.
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