Зидан возглавит сборную Франции: известны подробности

Зинедин Зидан. Фото: depositphotos/olegda88.gmail.com ©

Матч против сборной Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу стал предпоследним для Дидье Дешама в качестве главного тренера национальной команды Франции, передают Vesti.kz. На этом посту его уже скоро сменит другой знаменитый француз - Зинедин Зидан.