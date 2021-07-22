Бабаян сделал заявление перед решающим матчем "Астаны" в еврокубках

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций против албанского "Динамо Сити". Встреча пройдёт 16 июля на "Астана Арене", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В гостевом матче на прошлой неделе "Астана" добилась минимальной победы со счётом 1:0.

- Я, в принципе, и перед первым матчем говорил о том, что "Динамо Сити" - это серьёзный соперник. Команда очень хорошо умеет перестраиваться по ходу игры, владеет инициативой, хорошим контролем, подбором футболистов. В принципе, матч первый в Албании подтвердил только мои слова. Мы столкнулись с очень серьёзным соперником, и в первом тайме у нас было очень много проблем. ​Да, хорошо, что во втором тайме мы смогли исправить ситуацию на поле, забили такой важный гол. Но понимаем, что завтра нас ждёт очень серьёзный матч, и мы, конечно, ни в коем случае ни один из игроков не имеет права расслабляться. Знаем, что такое европейские матчи, знаем эти европейские команды, поэтому нам нужно со всей серьёзностью, со всей ответственностью, с правильной подготовкой... И, конечно, надеемся на поддержку наших болельщиков с первых минут, потому что нам нужно играть очень-очень организованно, дисциплинированно. И только в этом случае нас ждет успех.

- Какая работа была проделана в плане разговоров с игроками о том, что нельзя допустить недооценки соперника? Всё-таки не так часто "Астана" начинала противостояния с выездной победы.

- Вы знаете, мы двигаемся от матча к матчу. У нас буквально два дня назад только матч был с "Актобе", поэтому концентрация была на этот матч. Что касается статистики, о которой вы говорите: мы играли два года назад с "Корвинулом". На выезде выиграли 2:1, и дома тоже одержали победу. Самое важное - учитывать сильные стороны соперника и в правильном состоянии подойти именно к этому матчу. Да, сейчас у нас вся информация есть, хотя соперник по ходу игры три раза схему свою менял. То есть это тоже очень важная информация. Но для меня, как для тренера, конечно, важно настроить футболистов, подготовка правильная. Но куда важнее правильный анализ, чтобы мы понимали, что нам завтра делать на поле.

- А как на коллектив повлияла победа над "Актобе"?

- Ну, вы знаете, я бы хотел, чтобы ребята к таким победам относились спокойно. Я об этом говорю постоянно. Мы сыграли хороший матч. Абсолютно все паблики, журналисты, все написали, что мы там были лучше, что это был там очень качественный матч в нашем исполнении. И нужно уметь эту информацию принимать, а на следующий день просто закрываться. Копить энергию, потому что у нас просто не так много времени на то, чтобы там два-три дня радоваться. Поэтому самое важное в этой ситуации - справляться правильно. ​А мы со своей стороны, конечно, делаем всё возможное, чтобы те футболисты, которые не играли, правильно подошли к этому матчу. Тех, кто играл, их нужно было тоже быстро восстановить. Помимо того, что физически, нужно ещё и психологически правильно подойти. Поэтому такие победы, конечно, это очень приятно, но самое главное, чтобы они там никак не сказались негативно завтра на результате этого матча или то, что там пишут в прессе... негативно в плане нашей игры или отношения некоторых футболистов на поле.

Напомним, что проигравший вылетит из еврокубков, а победитель противостояния пробьётся во второй раунд отборочного цикла.

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