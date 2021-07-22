"Астана" успешно начала выступление в новом сезоне Лиги конференций, одержав победу в первом матче стартового квалификационного раунда, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб на выезде встречался с албанским "Динамо Сити". Игра, прошедшая в Эльбасане, завершилась минимальной победой казахстанской команды - 1:0.
Единственный гол был забит на 69-й минуте. Его автором стал Рамазан Каримов, которому ассистировал Марин Томасов.
Ответная встреча состоится 16 июля в Астане.
Напомним, что ранее в другой игре квалификации Лиги конференций "Елимай" из Семея на выезде упустил победу над армянским "Алашкертом" - 1:1. А накануне алматинский "Кайрат" успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов, обыграв на своем поле черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:1.
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