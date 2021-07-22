Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига конференций
Сегодня 01:51
 

"Астана" победно стартовала в новом сезоне еврокубков

  Комментарии (1)

Поделиться
"Астана" победно стартовала в новом сезоне еврокубков Рамазан Каримов. Фото: instagram.com/fca.astana©

"Астана" успешно начала выступление в новом сезоне Лиги конференций, одержав победу в первом матче стартового квалификационного раунда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться
1

"Астана" успешно начала выступление в новом сезоне Лиги конференций, одержав победу в первом матче стартового квалификационного раунда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб на выезде встречался с албанским "Динамо Сити". Игра, прошедшая в Эльбасане, завершилась минимальной победой казахстанской команды - 1:0.

Единственный гол был забит на 69-й минуте. Его автором стал Рамазан Каримов, которому ассистировал Марин Томасов.


Ответная встреча состоится 16 июля в Астане.

Напомним, что ранее в другой игре квалификации Лиги конференций "Елимай" из Семея на выезде упустил победу над армянским "Алашкертом" - 1:1. А накануне алматинский "Кайрат" успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов, обыграв на своем поле черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:1.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!