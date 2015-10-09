Дастан Сатпаев провёл первую тренировку в "Челси" при Хаби Алонсо

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев провёл первую тренировку в составе основной команды лондонского "Челси" под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Игроки "Челси" собрались на тренировочной базе в Кобхэме. Для команды это стало первой возможностью познакомиться с новым наставником.

После прохождения традиционного медицинского обследования игроки вышли на поле на тренировочной базе клуба. В занятиях принял участие и Сатпаев. Фотографии с тренировки опубликовал официальный сайт "Челси".

Ранее сообщалось, что 17-летний казахстанец пройдет всю предсезонную подготовку вместе с первой командой "Челси", где получит шанс проявить себя перед тренерским штабом Алонсо.

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Предсезонка "Челси"

У лондонского клуба запланирован тур в Австралию и Азию, в рамках которых намечены пять контрольных матчей.

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Напомним, Дастан Сатпаев подписал контракт с лондонским "Челси" в феврале 2025 года. Сумма трансфера составила около 4,3 миллиона евро с учётом бонусов, что сделало сделку рекордной в истории казахстанского футбола.

Ожидается, что официально казахстанец станет футболистом "Челси" 12 августа 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

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Фото: ФК "Челси"©

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