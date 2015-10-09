Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 10:00
 

Дастан Сатпаев провёл первую тренировку в "Челси" при Хаби Алонсо

  Комментарии

Поделиться
Дастан Сатпаев провёл первую тренировку в "Челси" при Хаби Алонсо Дастан Сатпаев на тренировке в "Челси". Фото: ФК "Челси"©

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев провёл первую тренировку в составе основной команды лондонского "Челси" под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев провёл первую тренировку в составе основной команды лондонского "Челси" под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Игроки "Челси" собрались на тренировочной базе в Кобхэме. Для команды это стало первой возможностью познакомиться с новым наставником.

После прохождения традиционного медицинского обследования игроки вышли на поле на тренировочной базе клуба. В занятиях принял участие и Сатпаев. Фотографии с тренировки опубликовал официальный сайт "Челси".

Ранее сообщалось, что 17-летний казахстанец пройдет всю предсезонную подготовку вместе с первой командой "Челси", где получит шанс проявить себя перед тренерским штабом Алонсо.

Хаби Алонсо принял решение по Дастану Сатпаеву в "Челси"

Предсезонка "Челси"

У лондонского клуба запланирован тур в Австралию и Азию, в рамках которых намечены пять контрольных матчей.

  • 28 июля (Сидней)
    "Челси" - "Вестерн Сидней"
  • 1 августа (Сидней)
    "Челси" - "Тоттенхэм"
  • 5 августа (Гонконг)
    "Челси" - "Ювентус"
  • 8 августа (Джакарта)
    "Челси" - "Милан"
  • 9 августа (Малайзия)
    "Челси" - "Джохор Дарул Тайзим"

Напомним, Дастан Сатпаев подписал контракт с лондонским "Челси" в феврале 2025 года. Сумма трансфера составила около 4,3 миллиона евро с учётом бонусов, что сделало сделку рекордной в истории казахстанского футбола.

Ожидается, что официально казахстанец станет футболистом "Челси" 12 августа 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

Фото: ФК "Челси"©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   1/4 финала, мужчины
12 июля 06:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Швейцария
Швейцария
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Швейцария
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!