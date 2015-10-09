Половина работы сделана: что ждёт "Кайрат", "Елимай" и "Астану" в ответке еврокубков?

Три казахстанских клуба стартовали в первом квалификационном раунде еврокубков, не потерпев ни одного поражения. Корреспондент Vesti.kz оценивает положение "Кайрата", "Елимая" и "Астаны" перед их ответными матчами в Лиге чемпионов и Лиге конференций.

На этой неделе "Кайрат" дома обыграл черногорскую "Сутьеску" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1), "Елимай" сыграл на выезде вничью с армянским "Алашкертом" в отборе Лиги конференций (1:1), а "Астана" в этом же турнире в гостях обыграла албанский "Динамо Сити" (1:0).

Минимальный задел и непростой выезд "Кайрата"

В следующую среду, в ночь с 15 на 16 июля, в Черногории состоится ответный матч между "Сутьеской" и "Кайратом". Победитель противостояния пробьётся во второй раунд Лиги чемпионов, а проигравший окажется во втором раунде Лиги конференций.

В первом матче на "Центральном" у "Кайрата" было игровое преимущество, но фактически они смогли обеспечить себе разницу только в один гол. При этом было заметно, что алматинцы чувствовали определённую зажатость на психологическом уровне. Во второй игре, вероятно, будет уже проще.

Однако "Сутьеска" на своём поле сделает всё для камбэка, тем более за их спинами будут местные фанаты. Поэтому казахстанскому чемпиону точно не будет легко. Но ключевым фактором станет мастерство и опыт, которые имеются у "Кайрата", и это должно позволить им как минимум сохранить текущее преимущество в один гол.

Конечно, было бы спокойнее, выиграй "Кайрат" дома с разницей хотя бы в два гола, но и минимальный задел не должен стать проблемой для коллектива Рафаэля Уразбахтина.

Трибуны сделают разницу для "Елимая"

В четверг, 16 июля, в Семее состоится ответная игра Лиги конференций между "Елимаем" и "Алашкертом". Первая игра получилась достаточно равной. Немного обидно от того, что команда Андрея Карповича пропустила ответный гол на 86-й минуте.

Соперник - достойный и отнюдь не проходной. Но ключевую роль в ответной встрече должна сыграть горячая домашняя поддержка, которая в Семее всегда на приличном уровне. Вчера у "Алашкерта" этого фактора почти не было - небольшая группа болельщиков "Елимая" была громче местных болельщиков. А теперь представьте, какую поддержку получат футболисты "Елимая" дома и под каким давлением будут гости?

Именно за счёт фактора домашнего матча можно и нужно завладевать преимуществом с первой минуты ответной игры, и за счёт этого проходить во второй раунд квалификации Лиги конференций.

"Астана" сделала часть работы, дело осталось за малым

В тот же день, 16 июля, на "Астана Арене" пройдёт вторая игра между "Астаной" и "Динамо Сити". Албанцы ничем не смогли удивить команду Григория Бабаяна на своём поле. Да, было несколько неприятных для казахстанцев подходов, но ведь можно вспомнить аналогичные ситуации и у ворот "Динамо", было даже попадание в перекладину, которое спасло албанцев от 0:2 на своём поле.

В Астане столичным должно быть проще. Это и фактор домашнего искусственного поля, которое игроки знают как пять своих пальцев, и поддержка болельщиков, да и именно албанцам в этот раз придётся проводить много часов в пути.

То, что "Астана" находится в самом разгаре сезона - тоже добавляет оптимизма, и это применимо также к "Кайрату" и "Елимаю". Поэтому на следующей неделе "Астана" должна закончить то, что начала в Албании.

Отметим, что ещё один казахстанский клуб -- вступает в еврокубковые баталии со второго раунда квалификации. Они сыграют в Лиге конференций против литовского23 и 30 июля. Надеемся, что все четыре клуба порадуют казахстанцев и во втором раунде квалификации, но для этого нужно уверенно поставить точку в первом этапе.

Видеообзор победного матча "Астаны" в новом сезоне еврокубков

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