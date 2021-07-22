"Елимай" на последних минутах упустил победу в дебютном матче еврокубков

Семейский "Елимай" упустил победу над ереванским "Алашкертом" в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились гости усилиями Арсена Аширбека на 60-й минуте. Интересно, что казахстанский клуб мог развить свое преимущество, но не использовал свои моменты. А вот хозяева поля не упустили своей возможности благодаря голу Давида Тертеяна на 86-й минуте. Таким образом, счет стал равным и не изменился до финального свистка.

При этом первый тайм закончился потасовкой футболистов, подробности - здесь.

Ответная игра команд пройдет 16 июля в Казахстане. Если "Елимай" выйдет во второй раунд, то на этой стадии сыграет с румынским "ЧФР Клуж". Первые матчи данного этапа запланированы на 23 июля, ответные - на 30-е число.

Напомним, что для подопечных Андрея Карповича это дебют в еврокубках.

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