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Лига конференций
Сегодня 22:10
 

Потасовкой обернулся первый тайм матча "Елимая" в еврокубках

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Потасовкой обернулся первый тайм матча "Елимая" в еврокубках ©Кадр из видео

Потасовкой завершился первый тайм матча первого квалификационного раунда Лиги конференций между армянским "Алашкертом" и казахстанским "Елимаем", передают Vesti.kz.

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Потасовкой завершился первый тайм матча первого квалификационного раунда Лиги конференций между армянским "Алашкертом" и казахстанским "Елимаем", передают Vesti.kz.

Первая 45-минутка закончилась со счетом 0:0. Перед самым перерывом полузащитник хозяев Эдгар Пилоян и игрок гостей Страхиня Танасиевич что-то не поделили между собой, что привело к потасовке на поле. Македонский рефери Влатко Илиоски наказал их желтыми карточками. Также предупреждение получил футболист "Алашкерта" Карен Налбандян.

Ответная игра команд пройдет в Казахстане 16 июля.

Для "Елимая" это дебют в еврокубках.

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Лига конференций 2026/27   •   Армения, Ереван   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 21:00   •   закончен
Алашкерт Ер
Алашкерт Ер
(Ереван)
1:1
Елимай
Елимай
(Семей)
Кто победит в основное время?
Алашкерт Ер

11%

Ничья

31%

Елимай

58%

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