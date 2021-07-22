Потасовкой обернулся первый тайм матча "Елимая" в еврокубках

Потасовкой завершился первый тайм матча первого квалификационного раунда Лиги конференций между армянским "Алашкертом" и казахстанским "Елимаем", передают Vesti.kz.

Первая 45-минутка закончилась со счетом 0:0. Перед самым перерывом полузащитник хозяев Эдгар Пилоян и игрок гостей Страхиня Танасиевич что-то не поделили между собой, что привело к потасовке на поле. Македонский рефери Влатко Илиоски наказал их желтыми карточками. Также предупреждение получил футболист "Алашкерта" Карен Налбандян.

Ответная игра команд пройдет в Казахстане 16 июля.

Для "Елимая" это дебют в еврокубках.

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