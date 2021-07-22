Потасовкой обернулся первый тайм матча "Елимая" в еврокубках

Потасовкой завершился первый тайм матча первого квалификационного раунда Лиги конференций между армянским "Алашкертом" и казахстанским "Елимаем", передают Vesti.kz.
Первая 45-минутка закончилась со счетом 0:0. Перед самым перерывом полузащитник хозяев Эдгар Пилоян и игрок гостей Страхиня Танасиевич что-то не поделили между собой, что привело к потасовке на поле. Македонский рефери Влатко Илиоски наказал их желтыми карточками. Также предупреждение получил футболист "Алашкерта" Карен Налбандян.
Ответная игра команд пройдет в Казахстане 16 июля.
Для "Елимая" это дебют в еврокубках.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
11%
31%
58%
Реклама