Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча стартового квалификационного раунда Лиги конференций, в котором "Астана" одержала гостевую победу над албанским "Динамо Сити".

Как сообщают Vesti.kz, встреча в Эльбасане завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. Единственный мяч на 69-й минуте забил Рамазан Каримов после передачи Марина Томасова.

Ответный матч команды проведут 16 июля в Астане.

Видеообзор матча:



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