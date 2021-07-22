Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига конференций
Сегодня 02:27
 

Видеообзор победного матча "Астаны" в новом сезоне еврокубков

  Комментарии

Поделиться
Видеообзор победного матча "Астаны" в новом сезоне еврокубков Фото: instagram.com/fca.astana©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча стартового квалификационного раунда Лиги конференций, в котором "Астана" одержала гостевую победу над албанским "Динамо Сити".

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча стартового квалификационного раунда Лиги конференций, в котором "Астана" одержала гостевую победу над албанским "Динамо Сити".

Как сообщают Vesti.kz, встреча в Эльбасане завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. Единственный мяч на 69-й минуте забил Рамазан Каримов после передачи Марина Томасова.

Ответный матч команды проведут 16 июля в Астане.

Видеообзор матча:

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!