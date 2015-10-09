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КПЛ
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"Астана" врывается в топ-3: как Бабаяну и команде удалось удивить всех?

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"Астана" врывается в топ-3: как Бабаяну и команде удалось удивить всех? Григорий Бабаян и футболисты "Астаны". Фото: ФК "Астана"©

"Астана" добилась впечатляющей победы в центральном матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) над "Актобе" (3:2). И такая оценка включает в себя сразу несколько важных факторов - плотный еврокубковый график с непростой логистикой, короткая скамейка столичных и силу соперника. Теперь команда Григория Бабаяна поднялась на третье место в турнирной таблице. Корреспондент Vesti.kz считает, что столичным по силам закрепиться в этом статусе.

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"Астана" добилась впечатляющей победы в центральном матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) над "Актобе" (3:2). И такая оценка включает в себя сразу несколько важных факторов - плотный еврокубковый график с непростой логистикой, короткая скамейка столичных и силу соперника. Теперь команда Григория Бабаяна поднялась на третье место в турнирной таблице. Корреспондент Vesti.kz считает, что столичным по силам закрепиться в этом статусе.

Ещё перед началом сезона были те, кто считал, что "Астана" станет одним из аутсайдеров чемпионата. Практически все лидеры-легионеры покинули клуб, на их место практически никто не пришёл (два новичка не заменят целый ряд ушедших), а тренеры и игроки давали понять, что финансовые проблемы ощущаются в полной мере, и такого раньше ещё не было.

Санжар Ануаров в матче

Эффектный футбол, но не всегда эффективный

В кулуарах отечественного футбола есть если не популярное, то не раз озвученное мнение: "Астана" в этом сезоне стала играть красивее, чем когда у неё был полноценный состав с легионерами без финансовых проблем. Чисто технически игра стала смотреться легче.

Комбинации, забегания, открывания, подстраховка и перестроения во время игры - всё это стало бросаться в глаза. Бабаяну действительно удалось проделать большую работу, да такую, что порой взаимодействие футболистов напоминает механизм дорогих часов. И самое интересное, что в этом всём задействованы не только основные и закалённые игроки, но и зелёная молодёжь, воспитанники клуба.

Игроки чувствуют себя лёгкими. Не сказать, что они играют совсем без давления, но не исключено, что разговоры о том, что "от "Астаны" в этом сезоне" ничего не стоит ждать" - лишь вдохновили коллектив.

Максат Абраев в матче

При этом практически на протяжении всего сезона существует проблема с реализацией моментов у чужих ворот. Вчерашний матч с "Актобе" не стал исключением. Подумайте сами - "Астана" нанесла 25 ударов, а соперник всего шесть, но на табло 3:2, причём до 93-й минуты счёт был равным. По ударам в створ статистика тоже красноречивая - 11:2 в пользу столичных, но на табло, опять же, 3:2.

С кем бы ни играла "Астана" на внутренней арене, "перевладеть" столичных практически невозможно. Команда контролирует мяч большую часть матча и прекрасно знает, что с этим самым мячом делать. Вот только в завершающей фазе атак часто подводит хладнокровие.

Поэтому футбол "Астаны" можно назвать эффектным и эстетически красивым, но не всегда он может быть эффективным. Где-то порой не хватает мастерства, где-то удачи.

Станислав Басманов в матче

"Астана" - лидер гонки за бронзу? У конкурентов проблемы

Сейчас "Астана" отстаёт на 11 очков от лидирующего "Ордабасы" и на десять - от идущего на втором месте "Кайрата". Шымкентцы и алматинцы обеспечили себе комфортный отрыв, а у первых ещё и завидный график, так как команда не выступает в еврокубках.

"Астана" поднялась на третье место, опережая на два очка "Окжетпес", на три - "Елимай" (есть матч в запасе) и "Улытау", на четыре - "Актобе". Но сейчас у столичных эмоциональный подъём, ведь они сотворили подвиг: выиграли в гостях у "Динамо Сити" (1:0) в Лиге конференций, а после этого ещё и дожали "Актобе" неоптимальным составом (точно не вторым, но и точно не основным).

Страшно представить, в каком недоумении сейчас находится албанский "Динамо Сити", который наверняка предупреждали, что "Астана" - проходной соперник с большими проблемами, от которого осталось лишь имя и былые достижения. Но оказалось, что это крепкий коллектив с сильным тренером и качественными исполнителями и талантливой молодёжью, которых не сломил тяжёлый график и имеющиеся проблемы.

Иван Башич в матче

"Окжетпес", который совсем недавно дышал в спину фаворитам чемпионата, потерпел три поражения подряд с общим счётом 2:11. По "Елимаю" пока сложно сказать, как на них скажется совмещение с еврокубками (на этой неделе они в КПЛ не играли, заблаговременно перенеся игру).

"Улытау", при всём уважении и признании прогресса, вряд ли воспринимается как полноценный участник гонки за еврокубковые места, сохранять стабильность до конца чемпионата жезказганцам будет трудно.

А вот у "Актобе" проблем хватает. После вчерашней игры команда столкнулась с жёсткой критикой от требовательных фанатов, которые начали "шатать" кресло тренера Штефана Тарковича. Но тут красно-белой армии необходимо вспомнить о том, сколько тренерских перестановок у них было за последние годы, и подумать - приведёт ли к чему-то хорошему ещё одна? Ведь сейчас у них тренер с европейским менталитетом и большим опытом, которому наверняка нужно время.

Футболисты

Получается, что проблемы разного характера есть практически у любой команды КПЛ. И тут важнейшим фактором будет не то, чья проблема глубже, а умение из этих проблем выходить.

После вчерашнего матча "Астана" - "Актобе" можно сказать, что столичные принимают текущие сложности не отводя взгляда, и они готовы выжимать из себя максимум на этом этапе. Посмотрим, к чему это приведёт в конце сезона.

Отметим, что ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций против "Динамо Сити" пройдёт в Астане в четверг, 16 июля. Начало - в 20:00 по казахстанскому времени.

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Фото: ФК "Астана"©️

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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