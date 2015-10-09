Бабаян оценил камбэк "Астаны" и рассказал правду об исключении легионера

Наставник "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал результат встречи 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Актобе" (3:2). Его команда выдала результативную камбэк на третий день после еврокубковой игры, сообщают Vesti.kz.

Центральный матч тура КПЛ прошёл на столичном стадионе "Астана Арена". Он завершился волевой победой столичных - 3:2.

- Матч понравился болельщикам, очень их было много. Приятно играть при таких трибунах. Неполный стадион, но приятная атмосфера была, что важно для нас. Чувствуешь эту поддержку. Может быть, не все болели за нас, но всё равно это дорогого стоит, когда на трибунах вот такой ажиотаж. ​Думаю, что первые минут 30 хорошо играли, контроль в первом тайме очень хороший. Немножко остроты не хватало в финальной стадии, где-то пас неточный, ещё что-то. Но в целом так неплохо. Забили гол очень хороший, практически там первая же атака нам под конец первого тайма и гол. Последние 15 минут первого тайма мы как-то выпали немножко. Может, дорога сказалась (после еврокубков). ​Но на второй тайм ребята вышли, и я думаю, что ни у кого не было сомнений, что мы должны были выигрывать. И столько ударов нанесли, столько моментов. И такая плохая реализация, но опять - бились, боролись, характер проявляли до конца. Те, кто, по сути, не играл давно, там молодых ребят было много. И всё, что мы проговорили до игры, получайте удовольствие просто от игры, и чтобы в переходных фазах не допустить, чтобы соперник убежал, потому что там класс. Один момент во втором тайме пропустили, сразу забили. Но хорошо, что выиграли. Важный матч в психологическом плане, потому что тяжёлая неделя для нас была. В раздевалке тоже ребятам сказал: "Когда я вам говорю, на что вы способны, вы сами даже не знаете, кого вы можете обыграть. Поэтому нужно перед собой задачи ставить, выходить, играть, и неважно - убирать всё в сторону, усталость и так далее". Второй тайм показал, что заслуженно победили, работали на характере. Благодарен парням за то, что вот так сегодня сыграли, отдались. Порадовали наших болельщиков.

- Как вам новички? Меркель, Марат...

- Саша Меркель адаптируется. Он уже три недели у нас, привыкает к нашим требованиям. Дамир Марат - он две-три тренировки провёл. С нами ездил (в Албанию), но там не принимал участия. Как бы в тренировочном процессе, но не играл. Но для него это, первое - новые требования, и во-вторых, там видно, что отсутствует тонус игровой. Парень давно не играл. Но в целом старался, и сегодня были хорошие моменты: и в первом тайме два раза пробил, плюс участвовал в голевой атаке, поэтому нормально, пойдёт. ​В целом, нормально всё у нас идёт по плану. Пацаны влились, хорошие ребята. Миладинович тоже - он только две-три тренировки провёл с нами. Сейчас у нас Касым выпал, и вопрос по его возвращению пока не стоит, сложно сказать, сколько там времени уйдёт, поэтому Иван нам необходим. Сегодня он не мог играть, потому что там технические моменты в связи с тем, что "Елимай" уже сыграл 17-й тур, и вот перед началом игры мы узнали об этом, поэтому пришлось его не включать.

- Можно ли провести параллели между двумя играми против "Актобе"? В этот раз у вас с логистикой сложнее было, и вы выиграли. А как будто в предыдущем матче у вас был неделю перерыв, но проиграли.

- Ну, вы знаете, я всегда так очень глубоко и детально оцениваю матчи. И тот матч мы играли на выезде, понятно, там у них определённое преимущество. Во-первых - качество поля. Там оно - катастрофа. Но по игре мы ни в чём не уступили. Здесь только вопрос реализации моментов и то, как мы сыграли в обороне, поэтому здесь не вопрос усталости или подготовки. Абсолютно другие вопросы.

Отметим, что "Астана" только в ночь с четверга на пятницу провела гостевой матч первого квалификационного раунда Лиги конференций против "Динамо Сити" в Албании, где одержала минимальную победу (1:0).

Теперь в активе "Астаны" 29 очков, а "Актобе" имеет на счету 25 баллов. Клубы занимают третье и седьмое места в турнирной таблице соответственно.

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