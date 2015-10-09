Тренер "Актобе" сделал заявление об ошибке Заруцкого и поражении от "Астаны"

Главный тренер "Актобе" Штефан Таркович подвёл итоги матча 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Астаны". Его команда упустила победный счёт и потерпел поражение (2:3), передают Vesti.kz.

Центральный матч тура прошёл на "Астана Арене" и завершился волевой победой хозяев - 3:2

- Проигрывать такие матчи всегда очень тяжело психологически, и, конечно, команде трудно это принять. Я ожидал именно такой игры, потому что вокруг матча было много разговоров о том, что "Астана" приедет уставшей после дороги, и всё в таком роде. Но я был уверен, что качество этой команды очень высокое. ​Мы хотели с самого начала показать свой стиль игры, но, к сожалению, мы были слишком далеки от соперника в единоборствах и не могли забрать мяч под свой контроль. Даже когда мы владели мячом, мы очень легко его теряли. Тем не менее, мы смогли вернуться в игру, изменили счёт на 1:2. Но проигрывать матч из-за таких ситуаций, которые произошли в конце - это сложно принять. Но я как главный тренер команды обязан это сделать.

- Что вы сказали игрокам в перерыве и какая установка была на второй тайм? Почему команда вообще перестала играть? Ведь "Астана" была уставшей после перелётов и долгой дороги, но в итоге просто взяла и переломила ход матча.

- Возможно, со стороны это выглядело именно так. Но на второй тайм мы выходили с целью сыграть лучше. Как я уже сказал, с нашей стороны была не лучшая и не совсем уверенная реакция на ситуации, когда "Астана" разыгрывала свои комбинации. После этого мы попытались изменить структуру команды, чтобы переломить исход. Мы забили второй гол, сделали счёт 2:1, но в конечном счёте высокое мастерство "Астаны" позволило им вырвать победу.

- Второй гол, который пропустил "Актобе" - чья это вина? Это ошибка Заруцкого?

- Во-первых, я не уверен, был ли там гол в принципе, так как я ещё детально не видел этот момент. Но, конечно, раз уж его засчитали, то в такой ситуации это ошибка голкипера. Я считаю, что Зарик достаточно сильный человек, чтобы принять это. Если это его ошибка - он это признает. С другой стороны, он спас нас во множестве других опасных моментов. В любом случае, проигрывает не один Заруцкий, мы проигрываем как команда.

- Можете ответить просто "да" или "нет". В моменте с угловым, когда "Астана" забивала третий гол, была ли игра рукой со стороны Исламхана, по вашему мнению?

- Знаете, я не видел этот эпизод отчётливо. Мне нужно детально пересмотреть видеоповтор, чтобы разобраться. Но я, как главный тренер, никогда не обсуждаю и не комментирую решения арбитров. Судьи сами несут полную ответственность за свои решения и за результат.

По итогам этой встречи "Астана" оказалась на третьем месте с 29 очками, а "Актобе" расположился на седьмой позиции с 25 баллами.

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