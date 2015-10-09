Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 20:55
 

"Астана" и "Актобе" забили пять голов в центральном матче КПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Астана" и "Актобе" забили пять голов в центральном матче КПЛ ©ФК "Актобе"

На "Астана Арене" состоялся центральный матч 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу в котором встречались "Астана" и "Актобе", передают Vesti.kz.

Поделиться

На "Астана Арене" состоялся центральный матч 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу в котором встречались "Астана" и "Актобе", передают Vesti.kz.

Григорий Бабаян решил применить ротацию после выездного матча Лиги конференций, однако именно команда открыла счет в игре. На 12-й минуте Дмитрий Шомко завершил изящную комбинацию превосходным ударом в дальний угол. 

"Актобе" удалось сравнять счет в конце первого тайма. После передачи Луиша Нани со штрафного, Гиорги Зария нанес плотный удар и мяч после рикошета влетел в ворота хозяев. 

Во втором тайме гостям удалось выйти вперед. Тимур Досмагамбетов вывел Артура Шушеначева на ударную позицию и форвард успешно распорядился моментов, забив в КПЛ впервые с мая. 

Но "Астане" удалось быстро выровнять положение. Иван Башич совершил подачу в штрафную с которой не справился Александр Заруцкий, который зафиксировал мяч уже после того как он пересек линию ворот. 

В конце встречи "Астана" владела инициативой и в итоге сумела забить победный гол. На 92-й минуте точный удар из пределов штрафной нанес Станислав Басманов. 


В итоге, "Астана" обыграла "Актобе" со счетом 3:2. "Астана" на данный момент на 3-й позиции в таблице КПЛ с 29 очками, "Актобе" на 7-м месте с 25 очками. 

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2026/27   •   Уэльс, Ллансантфрайд   •   Отборочный раунд 1, мужчины
14 июля 22:30   •   не начат
ТНС Нью-Сейнтс
ТНС Нью-Сейнтс
(Ллансантфрайд)
- : -
Сабах
Сабах
(Баку)
Кто победит в основное время?
ТНС Нью-Сейнтс
Ничья
Сабах
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!