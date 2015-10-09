"Астана" и "Актобе" забили пять голов в центральном матче КПЛ

На "Астана Арене" состоялся центральный матч 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу в котором встречались "Астана" и "Актобе", передают Vesti.kz.

Григорий Бабаян решил применить ротацию после выездного матча Лиги конференций, однако именно команда открыла счет в игре. На 12-й минуте Дмитрий Шомко завершил изящную комбинацию превосходным ударом в дальний угол.

"Актобе" удалось сравнять счет в конце первого тайма. После передачи Луиша Нани со штрафного, Гиорги Зария нанес плотный удар и мяч после рикошета влетел в ворота хозяев.

Во втором тайме гостям удалось выйти вперед. Тимур Досмагамбетов вывел Артура Шушеначева на ударную позицию и форвард успешно распорядился моментов, забив в КПЛ впервые с мая.

Но "Астане" удалось быстро выровнять положение. Иван Башич совершил подачу в штрафную с которой не справился Александр Заруцкий, который зафиксировал мяч уже после того как он пересек линию ворот.

В конце встречи "Астана" владела инициативой и в итоге сумела забить победный гол. На 92-й минуте точный удар из пределов штрафной нанес Станислав Басманов.

В итоге, "Астана" обыграла "Актобе" со счетом 3:2. "Астана" на данный момент на 3-й позиции в таблице КПЛ с 29 очками, "Актобе" на 7-м месте с 25 очками.

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