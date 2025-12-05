"Подсыпь слабительного черепахе": девушку Мбаппе завалили необычными просьбами

После победы сборной Испании над Францией в полуфинале ЧМ-2026 болельщики "Фурии Рохи" начали массово благодарить девушку Килиана Мбаппе – испанскую актрису Эстер Экспосито, передают Vesti.kz.

Еще до матча фанаты заполнили комментарии под публикациями возлюбленной капитана французской команды в Instagram, призывая ее сделать все, чтобы Мбаппе не смог как следует восстановиться перед полуфиналом.

Поводом для такого флешмоба стало то, что Экспосито родилась и выросла в Мадриде, поэтому испанские болельщики решили, что она должна "помочь" своей сборной.

Отметим, что в комментариях к публикациям актрисы болельщики сборной Испании предлагали самые разные способы "нейтрализовать" лидера французской команды.

"Эстер, пожалуйста, подсыпь слабительного черепахе к вторнику, подруга, будь патриоткой".

Нашлись и фанаты, которые составили для Экспосито почти пошаговый план, как помешать Мбаппе подготовиться к матчу.

"Привет, Эстер. Как дела? Слушай, пишу тебе, чтобы попросить об услуге: в понедельник вечером своди Мбаппе куда-нибудь поужинать и хорошенько его утоми, потому что на следующий день он нужен нам очень уставшим... Мы в тебя верим! Ну ты понимаешь... сделай это ради родины! Сделай это ради Испании!".

Другие предложили воздействовать на Мбаппе не физически, а психологически:

"Привет, красавица Эстер. Просто напиши ему или скажи перед матчем: "Дорогой, нам нужно поговорить после игры", и всё – победа у нас в кармане... Огромное спасибо".

Одними из самых популярных просьб стали такие комментарии:

"Сделай так, чтобы Мбаппе выбился из сил. Испания нуждается в тебе".

"Пожалуйста, Эстер, сегодня твоя ночь. Сделай так, чтобы Мбаппе пришёл на матч уставшим, сделай это ради Испании".

После победы Испании пользователи социальной сети вновь вернулись в комментарии, но уже с благодарностями о том, что вклад актрисы якобы оказался не менее важным, чем игра футболистов.

"Ты сделала это, Эстер! Ты оставила Мбаппе без сил, чтобы Испания смогла выйти в свой второй финал чемпионата мира".

"Эстер, спасибо, мы тебя любим! Миссия успешно выполнена!!!".

"Спасибо, Эстер, я знала, что мы можем на тебя положиться".

Напомним, что поражение со счётом 0:2 лишило сборную Франции шансов побороться за чемпионский титул. Теперь команда Дидье Дешама сыграет в матче за третье место, а Испания стала первым финалистом чемпионата мира-2026.

Килиан Мбаппе вышел на поле с первых минут, однако впервые на нынешнем мундиале не смог отметиться ни голом, ни результативной передачей.

В финале команда Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Англия и действующий чемпион мира – Аргентина, завоевавшая титул на ЧМ-2022 после победы над Францией.

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