Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

После матча капитан французской команды признал, что его сборная не справилась с поставленными задачами и допустила слишком много ошибок.

"Мы совершили слишком много технических ошибок. Это не соответствовало стандартам полуфинала чемпионата мира. Мы не реализовали игровой план. Когда ты не делаешь того, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь. Мы не сделали того, что требовалось, чтобы достичь мечты, чтобы выйти в финал чемпионата мира.", - заявил Мбаппе.

Форвард также отметил, что французы не смогли правильно организовать прессинг против соперника.

"С самого начала мы прессинговали втроём против двоих… и мы там облажались. Против Испании нужно прессинговать один на один. Наши касания и перемещения не были достойны полуфинала чемпионата мира", - подчеркнул капитан сборной Франции.

Напомним, поражение со счетом 0:2 лишило французов шансов на выход в финал мирового первенства. Теперь команда сыграет в матче за третье место.

Испания же вышла в финал, где сыграет с победителем полуфинала Англия - Аргентина.

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