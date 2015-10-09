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Испания
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Легендарный игрок официально вернулся в "Барселону" и сделал заявление

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Легендарный игрок официально вернулся в "Барселону" и сделал заявление ©Depositphotos/mrogowski_photography

Немецкий голкипер и капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген официально вернулся в расположение каталонского клуба после завершения аренды в "Жироне" и уже присоединился к подготовке команды к новому сезону, передают Vesti.kz.

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Немецкий голкипер и капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген официально вернулся в расположение каталонского клуба после завершения аренды в "Жироне" и уже присоединился к подготовке команды к новому сезону, передают Vesti.kz.

Тер Штеген приступил к тренировкам с каталонцами

В своих социальных сетях вратарь опубликовал фотографию с тренировочной базы "сине-гранатовых", где он работает вместе с партнёрами по команде.

"Новый сезон. Та же амбиция. Готов!" — написал тер Штеген.

Камбэк может оказаться недолгим

Несмотря на возвращение в расположение "Барселоны", будущее немецкого голкипера остаётся неопределенным.

Ранее сообщалось, что тер Штеген дал согласие на переход в амстердамский "Аякс" на правах аренды. По информации испанских СМИ, стороны уже обсуждают финансовые детали сделки, после согласования которых трансфер может быть оформлен официально.

С января по май 34-летний вратарь выступал за "Жирону" на правах аренды. За это время он провёл два матча в Ла Лиге и пропустил два мяча.

Последний представитель легендарной команды

Тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года, когда перешёл из мёнхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро.

За 11 лет немец стал одной из главных фигур клуба, а позже получил капитанскую повязку. Вместе с каталонцами он выиграл требл в сезоне-2014/15 и на сегодняшний день остаётся последним действующим футболистом того легендарного состава.

За время выступлений за "Барселону" тер Штеген шесть раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, четыре раза — Суперкубок Испании, а также завоевал трофей Лиги чемпионов, вписав свое имя в современную историю клуба.

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