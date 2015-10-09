Капитан "Барселоны" согласился на трансфер к 36-кратному чемпиону

Капитан каталонской "Барселоны", немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, передают Vesti.kz.

Тер Штеген готов к новому вызову

По информации Diario SPORT, немецкий голкипер дал согласие на переход в "Аякс" на правах аренды.

Как сообщает источник, 34-летний вратарь положительно оценивает проект амстердамского клуба, которым руководят спортивный директор Йорди Кройф и главный тренер Мичел. Однако для завершения сделки необходимо окончательное согласие "Барселоны".

Главной сложностью остается финансовая сторона вопроса. "Аякс", являющийся 36-кратным чемпионом Нидерландов, готов выплачивать лишь 15 процентов зарплаты футболиста. Остальную часть оклада придется взять на себя каталонскому клубу.

Опыт совместной работы с Мичелом

Во второй половине прошлого сезона тер Штеген уже работал под руководством Мичела. С января по май немец выступал за "Жирону" на правах аренды и за это время провел два матча в Ла Лиге, пропустив два мяча.

Успешное сотрудничество с испанским специалистом считается одной из причин, по которой голкипер готов вновь поработать с ним в новой команде.

Фото: Depositphotos/Oleksandr_Gusev

Более десяти лет в "Барселоне"

Тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года, когда каталонцы приобрели его у мёнхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро.

За годы выступлений немец стал одним из лидеров команды, а позже получил капитанскую повязку, превратившись в одну из ключевых фигур "сине-гранатовых".

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