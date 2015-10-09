Сборная России выбрала стадионы Казахстана под матчи УЕФА и ФИФА

Стадионы в Казахстане могут стать местом проведения домашних матчей сборной России по футболу и российских клубов в случае их возвращения на международные соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА, передают Vesti.kz.

Сборная России будет играть в Алматы?

По информации Sport 24, основными кандидатами являются Центральный стадион в Алматы и стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте.

Именно эти две арены в Казахстане с натуральным газоном рассматриваются в качестве приоритетных вариантов. Причина - они в наибольшей степени соответствуют требованиям УЕФА для проведения международных матчей.

Почему отказались от других стадионов

Также обсуждались варианты с аренами в Астане и Актобе. Однако они оцениваются как менее предпочтительные из-за искусственного покрытия и отдельных инфраструктурных нюансов.

Кроме того, в прошлом ряд зарубежных сборных и клубов, проводивших матчи в Казахстане, высказывали претензии к качеству искусственных полей.

Позиция Казахстана

Отмечается, что казахстанская сторона готова предоставить свои стадионы России для проведения домашних матчей на нейтральной территории.

При этом окончательное решение по каждой игре будет приниматься с учетом международного и внутреннего календаря — доступность арен будет зависеть от графика матчей сборной Казахстана, а также клубов, которые проводят домашние встречи на этих стадионах.

Именно поэтому при согласовании возможных матчей ключевую роль будут играть не только соответствие арен требованиям УЕФА и наличие натурального газона, но и их занятость в конкретные игровые даты.

Возможное возвращение России

Ранее появилась информация, что ФИФА может рассмотреть вопрос о возвращении российских команд к международным соревнованиям после изменения позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

Этот вопрос будет официально обсуждаться после того, как МОК призвал международные спортивные федерации отказаться от действующих ограничений.

Напомним, сборные России по футболу и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Ранее стало известно, что УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубковых турниров на сезон-2026/27.

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