"Реал" выбрал новых капитанов на следующий сезон

Мадридский "Реал" сформировал новую капитанскую группу на сезон-2026/27, передают Vesti.kz со ссылкой на Score90.
Главным капитаном "сливочных" станет полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде, который впервые получит капитанскую повязку на постоянной основе.
Кто вошёл в капитанскую четвёрку
Согласно опубликованной информации, вслед за Вальверде в капитанской иерархии расположились:
- Винисиус Жуниор;
- Тибо Куртуа;
- Родриго Гоис.
При этом Родриго пропустит часть нового сезона из-за травмы. В этот период его функции в капитанской группе будет выполнять украинский голкипер Андрей Лунин.
После ухода Карвахаля
В прошлом сезоне основным капитаном "Реала" был защитник Дани Карвахаль, а его заместителями являлись Вальверде, Куртуа и Винисиус.
Однако летом 34-летний испанец покинул мадридский клуб после окончания контракта. За годы выступлений Карвахаль провёл за "Реал" 451 матч, выиграв с командой множество национальных и международных трофеев.
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