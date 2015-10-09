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"Реал" выбрал новых капитанов на следующий сезон

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"Реал" выбрал новых капитанов на следующий сезон ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" сформировал новую капитанскую группу на сезон-2026/27, передают Vesti.kz со ссылкой на Score90.

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Мадридский "Реал" сформировал новую капитанскую группу на сезон-2026/27, передают Vesti.kz со ссылкой на Score90.

Главным капитаном "сливочных" станет полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде, который впервые получит капитанскую повязку на постоянной основе.

Кто вошёл в капитанскую четвёрку

Согласно опубликованной информации, вслед за Вальверде в капитанской иерархии расположились:

  • Винисиус Жуниор;
  • Тибо Куртуа;
  • Родриго Гоис.

При этом Родриго пропустит часть нового сезона из-за травмы. В этот период его функции в капитанской группе будет выполнять украинский голкипер Андрей Лунин.

После ухода Карвахаля

В прошлом сезоне основным капитаном "Реала" был защитник Дани Карвахаль, а его заместителями являлись Вальверде, Куртуа и Винисиус.

Однако летом 34-летний испанец покинул мадридский клуб после окончания контракта. За годы выступлений Карвахаль провёл за "Реал" 451 матч, выиграв с командой множество национальных и международных трофеев.

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