"Реал" выбрал новых капитанов на следующий сезон

Мадридский "Реал" сформировал новую капитанскую группу на сезон-2026/27, передают Vesti.kz со ссылкой на Score90.

Главным капитаном "сливочных" станет полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде, который впервые получит капитанскую повязку на постоянной основе.

Кто вошёл в капитанскую четвёрку

Согласно опубликованной информации, вслед за Вальверде в капитанской иерархии расположились:

Винисиус Жуниор;

Тибо Куртуа;

Родриго Гоис.

При этом Родриго пропустит часть нового сезона из-за травмы. В этот период его функции в капитанской группе будет выполнять украинский голкипер Андрей Лунин.

После ухода Карвахаля

В прошлом сезоне основным капитаном "Реала" был защитник Дани Карвахаль, а его заместителями являлись Вальверде, Куртуа и Винисиус.

Однако летом 34-летний испанец покинул мадридский клуб после окончания контракта. За годы выступлений Карвахаль провёл за "Реал" 451 матч, выиграв с командой множество национальных и международных трофеев.

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