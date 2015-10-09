Новый тренер сборной Хорватии принял решение по Луке Модричу

Новый главный тренер сборной Хорватии Славен Билич дал понять, что рассчитывает продолжить сотрудничество с легендарным полузащитником Лукой Модричем, передают Vesti.kz.
Билич сделал заявление о Модриче
Специалист заявил, что намерен и дальше вызывать 40-летнего хавбека в расположение национальной команды, несмотря на разговоры о возможном завершении его международной карьеры.
"Я бы хотел, чтобы Модрич продолжил играть за национальную команду", — цитирует слова Билича AS.
Будущее Модрича остаётся открытым
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Лука Модрич может завершить карьеру в сборной после чемпионата мира-2026.
Однако назначение Билича, судя по всему, изменило ситуацию. Новый наставник уже обозначил, что видит обладателя "Золотого мяча"-2018 важной частью команды и рассчитывает на его опыт в предстоящих турнирах.
О назначении Славена Билича главным тренером национальной команды ранее официально сообщила Федерация футбола Хорватии.
Неясность сохраняется и на клубном уровне
Вопросы остаются не только относительно будущего Модрича в сборной, но и на клубном уровне.
В июне истёк срок действия его контракта с итальянским "Миланом", однако руководство "россонери" до сих пор не объявило о подписании нового соглашения с опытным полузащитником.
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