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"Это логичное решение". Стало известно, почему Сатпаева "отправят" во французский клуб

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"Это логичное решение". Стало известно, почему Сатпаева "отправят" во французский клуб ©instagram.com/chelsbrasil

Этим летом форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев может перейти из "Челси" во французский "Страсбур" в рамках арендного соглашения. Мнением о таком варианте развития событий в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился известный блогер и фанат лондонского клуба Кирилл Бельский. 

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Этим летом форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев может перейти из "Челси" во французский "Страсбур" в рамках арендного соглашения. Мнением о таком варианте развития событий в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился известный блогер и фанат лондонского клуба Кирилл Бельский. 

В июне 2023 года компания BlueCo, владеющая "Челси" приобрела клуб из Лиги 1 – "Страсбур". С этого периода между английском грандом и клубом из Франции началось тесное взаимодействие. Главная и ожидаемая тенденция - "Челси" принялся массово отправлять своих молодых игроков в восточную часть Франции.

"Аренда в "Страсбур"? Да, чаще всего пишут именно про этот вариант. Там довольно вертикальный футбол, наверное это хорошие условия для такого нападающего как Дастан. И кстати, именно игроки из Лиги 1 впоследствии очень быстро и эффективно привыкают к игре в АПЛ. 

Но, прежде всего, ему будет необходимо адаптироваться к жизни в Европе, она совсем другая, нежели в Алматы. Там абсолютно все другое. 

Чем еще хороша аренда в "Страсбур", там пока нет особого выбора нападающего, еще один игрок "Челси", выступавший там в аренде Эммануэль Эмега недавно вернулся в Лондон и уже не вернется в "Страсбур", там у него не сложились отношения с болельщиками в том числе. Еще один нападающий "Страсбура" Хоакин Паничелли травмирован, он порвал "кресты" в апреле. Поэтому логичное решение, если Дастан поедет в аренду как раз в "Страсбур", - отметил Бельский. 

Ранее сообщалось, что 17-летний казахстанец пройдет всю предсезонную подготовку вместе с первой командой "Челси", где получит шанс проявить себя перед тренерским штабом Алонсо.

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