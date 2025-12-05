Руни назвал ключевого игрока сборной Испании: это не Ямаль

Легендарный форвард сборной Англии Уэйн Руни выделил полузащитника Родри как главную фигуру в составе сборной Испании перед полуфиналом ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

"У них есть молодые атакующие игроки, очень креативные, но решения они принимают не всегда правильно. Вот почему для меня Родри так важен! У Родри есть это спокойствие, когда он контролирует мяч. Родри как вожак. Он контролирует всё. За его игрой так приятно наблюдать", — приводит слова Руни ВВС.

В полуфинале мундиаля сборной Испании предстоит сразиться с Францией. Встреча состоится 14 июля и определит одного из финалистов мирового первенства.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.

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