Проблемы на миллионы? В клубе Роналду возникли финансовые сложности

В саудовском "Аль-Насре", за который выступает Криштиану Роналду, возникли серьёзные финансовые проблемы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Arriyadiyah.

По информации источника, часть футболистов первой команды получила июньскую зарплату лишь частично. Руководство клуба намерено закрыть оставшуюся задолженность позже, однако точные сроки не называются.

Непростая финансовая ситуация уже сказалась на работе "Аль-Насра" на трансферном рынке. После ухода полузащитника Марсело Брозовича по окончании контракта клуб до сих пор не приступил к официальным переговорам по поиску его замены.

Несмотря на возникшие трудности, в сезоне-2026/27 "Аль-Наср" под руководством нового главного тренера Ангелоса Постекоглу выступит сразу в нескольких турнирах — чемпионате Саудовской Аравии, Кубке короля, Суперкубке страны и Лиге чемпионов Азии. При этом команда подходит к новому сезону в статусе действующего чемпиона страны.

Добавим, что Роналду является игроком клуба с 2023 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!