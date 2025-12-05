Месси "уделал" Мбаппе с Дембеле и возглавил рейтинг на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком чемпионата мира-2026 по количеству созданных явных голевых моментов, передают Vesti.kz.

Лидер турнира по созданным голевым моментам

Как сообщает Squawka, 39-летний нападающий "Интер Майами" уже семь раз выводил партнёров по национальной команде на убойные позиции для удара. Это лучший показатель среди всех футболистов нынешнего мундиаля.

Кто вошёл в топ рейтинга

Второе место в списке занимает вингер сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе, создавший пять явных голевых возможностей.

Отметим, что Месси вместе с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров текущего мундиаля с восемью забитыми мячами. При этом форварда мадридского "Реала" в списке лучших плеймейкеров не оказалось.

Третью строчку с показателем четыре опасных момента делят сразу несколько футболистов:

Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар);

(Кот-д'Ивуар); Йозуа Киммих (Германия);

(Германия); Нуну Мендеш (Португалия);

(Португалия); Роберто Альварадо (Мексика);

(Мексика); Усман Дембеле (Франция).

Впереди полуфинал с Англией

Сборная Аргентины продолжает борьбу за защиту чемпионского титула. Уже 16 июля команда Лионеля Месси встретится с Англией в полуфинале чемпионата мира-2026.

Первую путёвку в финал 15 июля разыграют сборные Испании и Франции.

Напомним, чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня, а финал турнира состоится 19 июля.

Ранее Месси поставил на место судью во время матча ЧМ-2026 (Видео).

Добавим также, что сборная Аргентины приняла решение по полуфиналу ЧМ-2026 и обратилась в ФИФА.

ФИФА приняла решение после скандального матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

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