Сборная Аргентины приняла решение по полуфиналу ЧМ-2026 и обратилась в ФИФА

Сборная Аргентины обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой разрешить команде провести полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Англии в выездной форме, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Гастона Эдуля.

Аргентинцы определились с формой

Отметим, что англичане будут являться номинальными хозяевами и сыграют в традиционной белой форме. Аргентинцы решили выступить в выездном тёмно-синем комплекте.

По информации источника, окончательное решение по запросу действующих чемпионов мира ФИФА примет 14 июля, за два дня до полуфинального противостояния.

Путь Аргентины к полуфиналу

Команда Лионеля Скалони продолжает борьбу за защиту чемпионского титула. В четвертьфинале аргентинцы лишь в дополнительное время сломили сопротивление Швейцарии — 3:1.

До этого "альбиселесте" провела еще два непростых матча плей-офф, обыграв Кабо-Верде и Египет с одинаковым счетом 3:2.

Кто сыграет в финале

Полуфинальный матч между Аргентиной и Англией состоится 16 июля.

Победитель этой встречи выйдет в финал чемпионата мира, где встретится с сильнейшей командой пары Франция — Испания, которая определит первого финалиста турнира 15 июля.

ФИФА приняла решение после скандального матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!