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Игрок сборной Узбекистана близок к смене клуба после ЧМ-2026

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Игрок сборной Узбекистана близок к смене клуба после ЧМ-2026 ©instagram.com/uzbekistanfa

Защитник сборной Узбекистана по футболу Абдулла Абдуллаев может сменить клубную прописку, передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Узбекистана по футболу Абдулла Абдуллаев может сменить клубную прописку, передают Vesti.kz.

По информации главного редактора сайта Championat.asia Нарзуллы Сайдуллаева, серьёзный интерес к 28-летнему футболисту проявляют клубы из Узбекистана - "Нефтчи" и "Навбахор". На данный момент в переговорах преимущество у клуба из Намангана, поэтому наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Абдуллаева считается переход именно в "Навбахор".

Сейчас защитник выступает за клуб "Дибба" из ОАЭ, за который провёл 30 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Абдуллаев также защищал цвета сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года, проходящего в США, Канаде и Мексике. Узбекистанцы проиграли все три матча в квартете К и не смогли выйти в плей-офф мундиаля.


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