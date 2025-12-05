Суперкомпьютер выбрал победителя ЧМ-2026 между Месси и Мбаппе

После завершения четвертьфинальной стадии чемпионата мира-2026 аналитическая платформа Opta обновила прогноз на победителя турнира, передают Vesti.kz.

По расчетам суперкомпьютера, главным фаворитом на завоевание титула остаётся сборная Франции, за которую выступает Килиан Мбаппе. Вероятность победы команды Дидье Дешама оценивается в 33,58 процента.

Второй в списке претендентов идёт сборная Испании, чьи шансы на триумф составляют 23,84 процента. Следом расположилась Англия с показателем 22,62 процента.

Действующий чемпион мира – сборная Аргентины – по версии модели Opta считается наименее вероятным победителем среди оставшихся участников турнира. Возможность того, что команда Лионеля Месси защитит титул, суперкомпьютер оценивает в 19,96 процента.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Испании, а Англия встретится с Аргентиной. Именно победители этих матчей разыграют главный трофей турнира.

Как Месси уже обыграл Мбаппе в финале ЧМ

Четыре года назад Месси и Мбаппе уже встречались друг с другом в финале чемпионата мира-2022 в Катаре. Тот матч стал одним из самых ярких в истории мирового футбола: основное и дополнительное время завершились со счётом 3:3, а судьба трофея решилась в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.

Месси оформил дубль и впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира. Мбаппе, в свою очередь, отметился хет-триком, став первым футболистом с 1966 года, которому удалось забить три мяча в финале мундиаля. Несмотря на выдающееся выступление французского форварда, главный трофей тогда достался Аргентине.

На чемпионате мира-2026 Месси и Мбаппе вновь являются главными звездами турнира. Оба продолжают борьбу за титул и лидируют в гонке бомбардиров, имея на своем счету по восемь забитых мячей.

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