Лапорта сделал заявление о трансфере нападающего "Барселоны" в ПСЖ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о слухах, связывающих нападающего каталонского клуба Феррана Торреса с возможным переходом в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

В последние дни в испанских и французских СМИ появилась информация, что ПСЖ проявляет интерес к 26-летнему форварду. Однако глава "сине-гранатовых" дал понять, что никаких официальных контактов по этому поводу не было.

"Переход Феррана Торреса в ПСЖ? У нас нет никакого подтверждения этой информации. Он остается игроком "Барселоны" и, кроме того, очень хорошо выступает на чемпионате мира", – цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо.

Ферран защищает цвета "Барселоны" с января 2022 года, когда перебрался в клуб из "Манчестер Сити". За это время испанский форвард провел 207 матчей, забил 65 мячей, отдал 23 результативные передачи и помог каталонцам завоевать семь трофеев.

Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Сейчас Торрес находится в расположении сборной Испании, которая продолжает борьбу на чемпионате мира-2026. На нынешнем турнире нападающий уже принял участие в шести матчах и отметился результативной передачей в игре 1/8 финала против Португалии.

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