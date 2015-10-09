Деку лично занялся трансфером 18-летнего форварда в "Барселону"

"Барселона" ведёт активные переговоры о покупке нападающего "Брюгге" Джесси Бисиву. Спортивный директор каталонского клуба Деку лично летал в Бельгию ради этого трансфера. "Сине-гранатовые" уверены в большом будущем игрока, но платить завышенные суммы отказываются, передают Vesti.kz.

Разногласия по ценнику

По информации Marca, бельгийская сторона требует за своего форварда 15 миллионов евро. "Барселона" попыталась снизить планку и предложила около 10 миллионов, но получила отказ. Торги продолжаются, хотя некоторые источники уверяют, что компромисс уже близок. На стороне каталонцев играет важный козырь: контракт нападающего истекает в 2027 году, поэтому "Брюгге" будет вынужден уступить, чтобы не потерять актив бесплатно.

План Ханси Флика

Покупать новичка сразу под основной состав никто не планирует. Ближайшая задача - заявить парня за дубль для постепенной адаптации. При этом форварду сразу дадут шанс проявить себя: его хотят привлечь к летней предсезонной подготовке с первой командой и взять на тренировочные сборы в Англию. Окончательный вердикт по игроку вынесет лично Ханси Флик.

Бисиву является воспитанником "Брюгге". Провёл 23 матча в сезоне-2025/26, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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