Дешам назвал главного фаворита ЧМ-2026: это не Франция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал Испанию фаворитом чемпионата мира-2026 перед очным полуфинальным матчем, передают Vesti.kz.

Наставник французов подчеркнул, что его команда хорошо знакома с соперником. В прошлом году сборные уже встречались в полуфинале Лиги наций, а сама Испания подходит к нынешнему турниру в статусе действующего чемпиона Европы.

"Мы отлично знаем эту команду. Испания выиграла чемпионат Европы и совсем недавно снова дошла до финала крупного турнира. Перед стартом чемпионата мира к фаворитам относили и нас, но сейчас именно испанцев можно считать главными претендентами на титул", – цитируют Дешам Movistar Plus Deportes.

Тренер отметил, что его слова не являются попыткой переложить давление на соперника. По его мнению, такой статус Испания заслужила собственными результатами.

"Дело не в психологических играх. Они доказали свой уровень на поле, даже несмотря на поражение от Португалии в финале Лиги наций. У Испании очень сильная команда, в которой хватает индивидуального мастерства и других серьезных преимуществ Это полуфинал чемпионата мира, поэтому уровень здесь по определению максимально высокий", - добавил Дешам.

Напомним, что полуфинальная встреча между сборными Франции и Испании состоится 15 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

🗣️ Deschamps 'mete' presión a España antes de las semifinales del Mundial.



"𝑺𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔".



📹 @equipedefrance#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/G90RKRiuxL — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 13, 2026

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