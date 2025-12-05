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ЧМ-2026
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Дешам назвал главного фаворита ЧМ-2026: это не Франция

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Дешам назвал главного фаворита ЧМ-2026: это не Франция ©depositphotos.com/thenews2.com

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал Испанию фаворитом чемпионата мира-2026 перед очным полуфинальным матчем, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал Испанию фаворитом чемпионата мира-2026 перед очным полуфинальным матчем, передают Vesti.kz.

Наставник французов подчеркнул, что его команда хорошо знакома с соперником. В прошлом году сборные уже встречались в полуфинале Лиги наций, а сама Испания подходит к нынешнему турниру в статусе действующего чемпиона Европы.

"Мы отлично знаем эту команду. Испания выиграла чемпионат Европы и совсем недавно снова дошла до финала крупного турнира.

Перед стартом чемпионата мира к фаворитам относили и нас, но сейчас именно испанцев можно считать главными претендентами на титул", – цитируют Дешам Movistar Plus Deportes.

Тренер отметил, что его слова не являются попыткой переложить давление на соперника. По его мнению, такой статус Испания заслужила собственными результатами.

"Дело не в психологических играх. Они доказали свой уровень на поле, даже несмотря на поражение от Португалии в финале Лиги наций.

У Испании очень сильная команда, в которой хватает индивидуального мастерства и других серьезных преимуществ

Это полуфинал чемпионата мира, поэтому уровень здесь по определению максимально высокий", - добавил Дешам.

Напомним, что полуфинальная встреча между сборными Франции и Испании состоится 15 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.  

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/2 финала, мужчины
15 июля 00:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Испания
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