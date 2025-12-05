Не Месси и не Мбаппе: на ЧМ-2026 назвали лучшего игрока мира

Вингер сборной Испании Нико Уильямс поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира-2026 против Франции и сравнил капитана "трёхцветных" Килиана Мбаппе со своим партнёром по национальной команде Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

"Мбаппе — отличный игрок, но у нас есть лучший игрок мира — Ламин Ямаль", — цитирует слова Уильямса The Touchline.

Испанцы подходят к полуфиналу с успешной серией против французской сборной. В двух последних очных встречах "красная фурия" неизменно брала верх: сначала в полуфинале чемпионата Европы-2024 (2:1), а затем в полуфинале Лиги наций-2025, где команды выдали результативный матч, завершившийся победой подопечных Луиса де ла Фуэнте со счетом 5:4.

Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Новый поединок между Испанией и Францией состоится 15 июля на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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