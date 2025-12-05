Месси раскрыл, что может помешать Аргентине выйти в финал ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Англии и признался, что его команда подходит к решающей встрече не в лучшем физическом состоянии, передают Vesti.kz.

По словам аргентинца, впереди сборную ждет особенный матч, ведь ранее ему никогда не доводилось встречаться с англичанами на международной арене.

"Играть против таких сильных соперников – всегда особенное событие. Я никогда раньше не играл против Англии, поэтому этот матч будет для меня особенным. Это полуфинал чемпионата мира, но сейчас самое важное – восстановиться и хорошо подготовиться. Мы подходим к этой игре с большой усталостью, и это заметно", – цитируют Месси La Vanguardia.

Для обеих команд предстоящая встреча станет уже седьмой на нынешнем чемпионате мира после долгого и насыщенного клубного сезона, поэтому фактор физической готовности может сыграть одну из ключевых ролей.

Напомним, что на выход в финал Аргентина сыграет с Англией, которая ранее в четвертьфинале выбила Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема. По казахстанскому времени матч 1/2-й состоится 16 июля в 00:00. Другую полуфинальную пару составили команды Франции и Испании.

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