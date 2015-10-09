Гвардиола может возглавить титулованную команду

Бывший главный тренер "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру на посту главного тренера сборной Италии, передают Vesti.kz.

Гвардиола возглавит сборную Италии?

По информации La Gazzetta dello Sport, кандидатуру одного из самых титулованных специалистов современности активно поддерживают технический директор итальянской сборной Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

Именно они считают 55-летнего испанца главным кандидатом на пост наставника "скуадры адзурры".

Другие кандидаты

При этом у Итальянской федерации футбола есть и другие варианты. В число претендентов также входят Роберто Манчини и Антонио Конте.

Сборная Италии переживает один из самых непростых периодов в своей истории. Несмотря на статус четырехкратного чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы, национальная команда не смогла пробиться уже на третий чемпионат мира подряд.

Серия неудач вызвала волну критики со стороны болельщиков и экспертов, поэтому, как пишет источник, руководство итальянского футбола рассчитывает, что приход тренера уровня Гвардиолы поможет вернуть команду на вершину мирового футбола.

Карьера Гвардиолы

Отметим, что испанский специалист завоевал 39 трофеев и вошел в историю как первый тренер, которому дважды удалось оформить европейский требл – выиграть в одном сезоне национальный чемпионат, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Под руководством Гвардиолы "Барселона" дважды выигрывала Лигу чемпионов, трижды становилась чемпионом Испании, а также завоевала два Кубка Испании, три Суперкубка страны, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионата мира.

Во главе "Баварии" испанец три раза подряд привел команду к чемпионству в Бундеслиге, дважды выиграл Кубок Германии, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Самым продолжительным этапом его карьеры стал "Манчестер Сити", с которым Гвардиола шесть раз выиграл английскую Премьер-лигу, дважды – Кубок Англии, четыре раза – Кубок английской лиги, дважды – Суперкубок Англии, а также впервые в истории клуба завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул победителя Клубного чемпионата мира.

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