Казахстан нокаутом за 50 секунд выиграл бой за финал ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Руслан Ахметов победил техническим нокаутом в 1/2 финала чемпионата Азии для спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте Индонезия, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 85 килограммов Ахметов одержал досрочную победу над представителем Китайского Тайбэя Хао-Жаном Янгом.

Казахстанец всего за 50 секунд дважды отправил соперника в нокдаун. После этого рефери остановил поединок и зафиксировал победу Ахметова техническим нокаутом.

Напомним, ранее в вечерней сессии Адиль Асканбай (50 кг) победил Нурсултана Дуйшоналиева из Кыргызстана, Акжурек Калабай (65 кг) прошел индонезийца Виктора Венгканга, Бибарыс Аширбай (70 кг) разгромил представителя Узбекистана Саидхуджу Садиллахужаева, Тимур Тайбеков (80 кг) разгромил боксера из Таджикистана Худжамуминджона Холова, а Едиге Нургожа (55 кг) уступил Элиору Рустамову из Узбекистана.

Кроме того, у девушек в возрасте до 19-ти лет Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг) вышли в финал. А, Мадира Жумакан (48 кг), Акнур Турсынгали (57 кг) и Айсулу Мухит (65 кг) проиграли в 1/2 финала и не довольствовались бронзой.

Добавим, что сегодня на ринг выйдут еще два казахстанца.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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