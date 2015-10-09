Казахстан разгромил Узбекистан за финал ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Бибарыс Аширбай вышел в финал чемпионата Азии для спортсменов не старше 19-лет, который принимает Джакарта (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

Аширбаев, в ранге одного из фаворитов турнира в весовой категории до 70 килограммов среди успешно преодолел полуфинальный барьер, одержав победу над представителем Узбекистана Саидхужой Садиллахужаевым.

По ходу поединка казахстанский боксёр грамотно работал на ногах, полностью контролировал действия соперника и на протяжении всех трёх раундов владел преимуществом.

В итоге Бибарыс уверенно победил единогласным решением судей. Итоговый счёт — 5:0.

Напомним, ранее в вечерней сессии Адиль Асканбай (50 кг) победил Нурсултана Дуйшоналиева из Кыргызстана, Акжурек Калабай (65 кг) победил индонезийца Виктора Венгканга, а, Едиге Нургожа (55 кг) уступил Элиору Рустамову из Узбекистана.

Кроме того, у девушек в возрасте до 19-ти лет Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг) вышли в финал. А, Мадира Жумакан (48 кг), Акнур Турсынгали (57 кг) и Айсулу Мухит (65 кг) проиграли в 1/2 финала и не довольствовались бронзой.

Добавим, что сегодня на ринг выйдут еще четыре казахстанца.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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