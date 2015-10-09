Разгромы, нокауты и битвы с Узбекистаном: как Казахстан сражался за финал ЧА-2026 по боксу

Сегодня, 13 июля, состоялись бои 1/2 финала на чемпионате Азии по боксу для спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

От Казахстана выступили 14 боксеров - шесть в женской и восемь в мужской сетке. В финал сумели пробиться девять представителей сборной Казахстана, а пять боксеров из нашей страны уступили и довльствовались бронзой.

Победительницами в женской сетке стали:

До 70 кг

Камила Оспанова — Мина Жанг (Южная Корея) — 4:1

До 80 кг

Айдана Убайдуллакызы — Мирим Чинбекова (Кыргызстан) — победа техническим нокаутом во втором раунде

Свыше 80 кг

Зарина Толыбай — Зи Гунх Анх Ле (Вьетнам) — победа техническим нокаутом во втором раунде

Проиграли в женской сетке:

До 48 кг

Мадира Жумакан — Гунжан (Индия) — 0:5

До 57 кг

Акнур Турсынгали — Дира Артика (Индонезия) — 2:3

До 65 кг

Айсулу Мухит — Рушанабону Исоева (Узбекистан) — 0:5

Мужская сетка состоялась в вечерней сессии. Победителями от Казахстана стали:

До 50 кг

Адиль Асканбай — Нурсултан Дуишоналиев (Кыргызстан) — 4:0

До 65 кг

Акжурек Калабай — Виктор Венгканг (Индонезия) — 5:0

До 70 кг

Бибарыс Аширбай — Саидхужа Садиллахужаев (Узбекистан) — 5:0

До 80 кг

Тимур Тайбеков — Худжамуминджон Холов (Таджикистан) — 5:0

До 85 кг

Руслан Ахметов — Хао-Жан Янг (Тайбэй) — победа техническим нокаутом в первом раунде

Свыше 90 кг

Владислав Саможонов — Джек Рэдли Фитч (Филиппины) — победа нокаутом в первом раунде

Проигравшими стали:

До 90 кг

Жалгас Утебеков — Асадбек Султанбоев (Узбекистан) — 0:5

До 55 кг

Едиге Нургожа — Элиор Рустамов (Узбекистан) — 0:5

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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