Разгромы, нокауты и битвы с Узбекистаном: как Казахстан сражался за финал ЧА-2026 по боксу

Сегодня, 13 июля, состоялись бои 1/2 финала на чемпионате Азии по боксу для спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.
От Казахстана выступили 14 боксеров - шесть в женской и восемь в мужской сетке. В финал сумели пробиться девять представителей сборной Казахстана, а пять боксеров из нашей страны уступили и довльствовались бронзой.
Победительницами в женской сетке стали:
До 70 кг
Камила Оспанова — Мина Жанг (Южная Корея) — 4:1
До 80 кг
Айдана Убайдуллакызы — Мирим Чинбекова (Кыргызстан) — победа техническим нокаутом во втором раунде
Свыше 80 кг
Зарина Толыбай — Зи Гунх Анх Ле (Вьетнам) — победа техническим нокаутом во втором раунде
Проиграли в женской сетке:
До 48 кг
Мадира Жумакан — Гунжан (Индия) — 0:5
До 57 кг
Акнур Турсынгали — Дира Артика (Индонезия) — 2:3
До 65 кг
Айсулу Мухит — Рушанабону Исоева (Узбекистан) — 0:5
Мужская сетка состоялась в вечерней сессии. Победителями от Казахстана стали:
До 50 кг
Адиль Асканбай — Нурсултан Дуишоналиев (Кыргызстан) — 4:0
До 65 кг
Акжурек Калабай — Виктор Венгканг (Индонезия) — 5:0
До 70 кг
Бибарыс Аширбай — Саидхужа Садиллахужаев (Узбекистан) — 5:0
До 80 кг
Тимур Тайбеков — Худжамуминджон Холов (Таджикистан) — 5:0
До 85 кг
Руслан Ахметов — Хао-Жан Янг (Тайбэй) — победа техническим нокаутом в первом раунде
Свыше 90 кг
Владислав Саможонов — Джек Рэдли Фитч (Филиппины) — победа нокаутом в первом раунде
Проигравшими стали:
До 90 кг
Жалгас Утебеков — Асадбек Султанбоев (Узбекистан) — 0:5
До 55 кг
Едиге Нургожа — Элиор Рустамов (Узбекистан) — 0:5
Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.
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