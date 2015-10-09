Разгромом хозяина ринга определился финалист ЧА-2026 по боксу с участием Казахстана

Казахстанец Акжурек Калабай вышел в финал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале турнира в категории до 65 килограммов Калабай встретился с хозяином соревнований Виктором Венгкангом.

Казахстанец на протяжении всех трёх раундов выглядел сильнее соперника и уверенно одержал победу. Итоговый счёт — 5:0.

Напомним, ранее в вечерней сессии Адиль Асканбай (50 кг) победил Нурсултана Дуйшоналиева из Кыргызстана, а Едиге Нургожа (55 кг) уступил Элиору Рустамову из Узбекистана.

Кроме того, у девушек в возрасте до 19-ти лет Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг) вышли в финал. А, Мадира Жумакан (48 кг), Акнур Турсынгали (57 кг) и Айсулу Мухит (65 кг) проиграли в 1/2 финала и не довольствовались бронзой.

Добавим, что сегодня на ринг выйдут еще пять казахстанцев.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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