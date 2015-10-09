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Сегодня 17:04
 

Казахстан с разгромом вышел в финал ЧА-2026 по боксу

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Казахстан с разгромом вышел в финал ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанец Адиль Асканбай вышел в финал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанец Адиль Асканбай вышел в финал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале турнира в весовой категории до 50 килограммов Асканбай встретился с представителем Кыргызстана Нурсултаном Дуйшоналиевым.

Во всех трёх раундах наш казахстанец демонстрировал точные удары, одержав уверенную победу со счётом 4:0.

Таким образом, Асканбай поспорит за золото, а Дуйшоналиев довольствуется бронзой.


Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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