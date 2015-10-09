Казахстан с разгромом вышел в финал ЧА-2026 по боксу

Казахстанец Адиль Асканбай вышел в финал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале турнира в весовой категории до 50 килограммов Асканбай встретился с представителем Кыргызстана Нурсултаном Дуйшоналиевым.

Во всех трёх раундах наш казахстанец демонстрировал точные удары, одержав уверенную победу со счётом 4:0.

Таким образом, Асканбай поспорит за золото, а Дуйшоналиев довольствуется бронзой.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!