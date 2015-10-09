Разгром 5:0 определил финалиста в бою Казахстан - Узбекистан на ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Жалгас Утебеков не смог выйти в финал чемпионата Азии среди спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 90 килограммов Утебеков встретился с представителем Узбекистана Асадбеком Султанбоевым.

Казахстанский боксёр старался действовать активно в атаке и контролировал центр ринга, однако судьи отдали предпочтение его сопернику.

По итогам поединка победа единогласным решением была присуждена узбекскому спортсмену — 0:5. Таким образом казахстанец стал бронзовым призёром чемпионата Азии.

Напомним, ранее в вечерней сессии Адиль Асканбай (50 кг) победил Нурсултана Дуйшоналиева из Кыргызстана, Акжурек Калабай (65 кг) прошел индонезийца Виктора Венгканга, Бибарыс Аширбай (70 кг) разгромил представителя Узбекистана Саидхуджу Садиллахужаева, Тимур Тайбеков (80 кг) разгромил боксера из Таджикистана Худжамуминджона Холова, Руслан Ахметов (85 кг) выиграл техническим нокаутом представителя Китайского Тайбэя Хао-Жана Янга, а Едиге Нургожа (55 кг) уступил Элиору Рустамову из Узбекистана.

Кроме того, у девушек в возрасте до 19-ти лет Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг) вышли в финал. А, Мадира Жумакан (48 кг), Акнур Турсынгали (57 кг) и Айсулу Мухит (65 кг) проиграли в 1/2 финала и не довольствовались бронзой.

Добавим, что сегодня на ринг выйдет еще один казахстанец.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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