Нокаутом за минуту обернулся бой Казахстана за финал ЧА-2026 по боксу

Казахстанец Владислав Саможонов вышел в финал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец ярко завершил вечернюю сессию, оформив досрочную победу в полуфинале в весовой категории свыше 90 килограммов.

Соперником Владислава стал представитель Филиппин Джек Рэдли Фитч, однако интрига в этом противостоянии продержалась недолго. Саможонов с первых секунд захватил инициативу и уже через минуту поставил эффектную точку в поединке.

После двух точных ударов в голову филиппинский боксёр оказался на настиле и не смог продолжить бой. Судья зафиксировал чистый нокаут, а Саможонов уверенно вышел в финал турнира.

Напомним, ранее в вечерней сессии Адиль Асканбай (50 кг) победил Нурсултана Дуйшоналиева из Кыргызстана, Акжурек Калабай (65 кг) прошел индонезийца Виктора Венгканга, Бибарыс Аширбай (70 кг) разгромил представителя Узбекистана Саидхуджу Садиллахужаева, Тимур Тайбеков (80 кг) разгромил боксера из Таджикистана Худжамуминджона Холова, Руслан Ахметов (85 кг) выиграл техническим нокаутом представителя Китайского Тайбэя Хао-Жана Янга, а Едиге Нургожа (55 кг) уступил Элиору Рустамову из Узбекистана, Жалгас Утебеков (90 кг) проиграл еще одному боксеру из Узбекистана Асадбеку Султанбоеву.

Кроме того, у девушек в возрасте до 19-ти лет Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг) вышли в финал. А, Мадира Жумакан (48 кг), Акнур Турсынгали (57 кг) и Айсулу Мухит (65 кг) проиграли в 1/2 финала и не довольствовались бронзой.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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