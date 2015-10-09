Президент "Барселоны" объявил решение по продаже Рафиньи

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта поставил точку в разговорах о возможном уходе бразильского вингера Рафиньи Диаса, который в последние месяцы регулярно фигурирует в трансферных слухах, передают Vesti.kz.

Усиление состава не затронет судьбу бразильца

Глава каталонского клуба дал понять, что руководство не намерено расставаться с одним из лидеров команды, несмотря на активную работу на трансферном рынке.

"Мы не хотим, чтобы Рафинья уходил. Он остаётся нашим ключевым игроком. Подписания Гордона и Адейеми никак не указывают на уход Рафиньи – здесь нет связи", – заявил в интервью Mundo Deportivo Лапорта.

Таким образом, президент "сине-гранатовых" опроверг предположения, что возможное усиление линии атаки автоматически приведет к продаже бразильца.

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Напомним, перед началом чемпионата мира-2026, "Барселона" объявила о покупке вингера сборной Англии Энтони Гордона из "Ньюкасла".

Совсем недавно каталонцы довогорились о переходе немецкого крайнего нападающего дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми.

Статистика и контракт Диаса

Контракт Рафиньи с "Барселоной" действует до лета 2028 года. В минувшем сезоне 29-летний футболист провел 33 матча за команду Ханса-Дитера Флика во всех турнирах, записав на свой счёт 21 гол и 8 результативных передач, став одним из самых продуктивных игроков каталонцев.

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