Месси поставил на место судью во время матча ЧМ-2026 (Видео)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси устроил разборки с главным судьей Жоау Пиньейру в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу против Швейцарии (3:1). Эмоциональный инцидент попал в объективы телекамер, передают Vesti.kz.

Стычка прямо на поле

В одном из игровых эпизодов перед штрафным ударом Месси сорвался на португальского рефери. Нападающий направился к судье и начал громко требовать уважения к себе. "Разговаривай со мной нормально. Не проявляй ко мне неуважения. Разговаривай со мной нормально, я с тобой разговаривал нормально", - высказал арбитру звёздный форвард. Судье пришлось потратить время, чтобы утихомирить лидера аргентинцев. Что именно спровоцировало такую реакцию игрока, пока остаётся за кадром, но судейский тон явно перешёл границы.

🚨🚨🎙️| Lionel Messi to Portuguese referee Jõao Pinheiro:



“Speak to me properly. Don't disrespect me. Speak to me properly; I spoke to you properly.” pic.twitter.com/gTDzpRR6A4 — CentreGoals. (@centregoals) July 12, 2026

Драма со слезами и выход в полуфинал

Сам матч выдался максимально драматичным. Аргентина дожала соперника лишь в овертайме, а швейцарцы заканчивали встречу в меньшинстве. Форвард Брель Эмболо удалился на 72-й минуте за симуляцию после курьёзного вмешательства VAR и покидал поле в слезах. Теперь южноамериканцы готовятся к полуфинальной битве со сборной Англии, которая состоится в ночь на 16 июля и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

Напомним, что в другом полуфинале встретятся Франция - Испания, он пройдёт в ночь на 15 июля и стартует в 00:00.

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