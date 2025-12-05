Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
13 июля 15:26
 

Месси поставил на место судью во время матча ЧМ-2026 (Видео)

  Комментарии

Поделиться
Месси поставил на место судью во время матча ЧМ-2026 (Видео) Лионель Месси. ©Depositphotos/actionsports

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси устроил разборки с главным судьей Жоау Пиньейру в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу против Швейцарии (3:1). Эмоциональный инцидент попал в объективы телекамер, передают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси устроил разборки с главным судьей Жоау Пиньейру в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу против Швейцарии (3:1). Эмоциональный инцидент попал в объективы телекамер, передают Vesti.kz.

Стычка прямо на поле

В одном из игровых эпизодов перед штрафным ударом Месси сорвался на португальского рефери. Нападающий направился к судье и начал громко требовать уважения к себе. "Разговаривай со мной нормально. Не проявляй ко мне неуважения. Разговаривай со мной нормально, я с тобой разговаривал нормально", - высказал арбитру звёздный форвард. Судье пришлось потратить время, чтобы утихомирить лидера аргентинцев. Что именно спровоцировало такую реакцию игрока, пока остаётся за кадром, но судейский тон явно перешёл границы.

Драма со слезами и выход в полуфинал

Сам матч выдался максимально драматичным. Аргентина дожала соперника лишь в овертайме, а швейцарцы заканчивали встречу в меньшинстве. Форвард Брель Эмболо удалился на 72-й минуте за симуляцию после курьёзного вмешательства VAR и покидал поле в слезах. Теперь южноамериканцы готовятся к полуфинальной битве со сборной Англии, которая состоится в ночь на 16 июля и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

Напомним, что в другом полуфинале встретятся Франция - Испания, он пройдёт в ночь на 15 июля и стартует в 00:00.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!