Моуринью хочет увести у "Атлетико" британского таланта за 90 миллионов

Мадридские суперклубы "Реал" и "Атлетико" включились в гонку за 22-летним полузащитником "Кристал Пэлас" Адамом Уортоном. Лондонцы заблокировали прямую продажу и готовы расстаться с англичанином только в формате масштабного аукциона, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, стартовый ценник на талантливого хавбека уже взлетел до 90 миллионов евро.

Зачем Уортон понадобился Моуринью?

Португальский специалист лично настаивает на покупке британского левши. Главный тренер "сливочных" ищет исполнителя, способного без паники выходить из-под жёсткого прессинга и моментально разгонять вертикальные атаки. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до 2029 года, поэтому боссы "Реала" рассматривают сделку как мощный задел на долгосрочную перспективу.

Ответный ход "Атлетико"

"Матрасники" планируют перехватить инициативу, несмотря на колоссальные расходы. Спортивный департамент клуба хочет сделать Уортона стержневым элементом полузащиты на годы вперёд. На стороне "Атлетико" есть весомый аргумент - они готовы гарантировать молодому футболисту железное место в стартовом составе прямо сейчас, тогда как на "Сантьяго Бернабеу" за позиции придётся тяжело воевать.

Выбор вектора карьеры остаётся за самим полузащитником: остаться на родине или уехать покорять чемпионат Испании.

Уортон представляет "Кристал Пэлас" с 2024 года, когда перешёл из "Блэкберна" за 21,10 миллиона евро. В сезоне-2025/26 он провёл за свой клуб 53 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.

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