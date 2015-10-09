Чемпион мира из сборной Аргентины определился с клубом на новый сезон

Аргентинский нападающий Пауло Дибала решил остаться в Италии и подписал новый контракт с "Ромой". Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Детали контракта и зарплата

По информации Corriere dello Sport, соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано на один сезон и не предусматривает автоматической опции продления.

По новому контракту Дибала получит зарплату в размере около трех миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Почему Дибала решил остаться в "Роме"

Переговоры были непростыми — изначально игрок настаивал на более длительном соглашении. Также он получал предложения от "Бока Хуниорс".

Однако ключевую роль в его решении остаться сыграл новый главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини, который видит в Дибале одного из лидеров своей команды.

Статистика Дибалы

Дибала играет за "Рому" с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 25 матчах нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач. В новом сезоне "Рома" представит Италию в Лиге чемпионов.

Также форвард в Италии играл за "Палермо" и "Ювентус". Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.

Отметим, что начале своей карьеры Дибала получил статус "наследника Месси" среди фанатов и европейских СМИ. Причиной стали схожий стиль игры, сильная левая нога и аргентинское происхождение форварда.

В составе сборной Аргентины Дибала выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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