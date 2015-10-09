Абат Аймбетов может перейти в знакомый клуб

Казахстанский нападающий Абат Аймбетов может продолжить карьеру в "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента после окончания контракта с румынским "Петролулом".

30-летний Аймбетов уже выступал за "Актобе" в период 2012-2019 годов, также в его карьере были "Кайрат", "Астана", самарские "Крылья Советов" и турецкий "Адана Демирспор".

В активе форварда 45 матчей за сборную Казахстана, в которых он забил девять мячей и отдал три голевые передачи. В последний раз Аймбетов появлялся на поле в футболке национальной команды в марте 2025 года в матче против Уэльса (1:3).

"Актобе" занимает седьмое место в таблице КПЛ-2026, набрав 25 очков в 17 матчах.

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