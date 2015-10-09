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КПЛ
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Абат Аймбетов может перейти в знакомый клуб

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Абат Аймбетов может перейти в знакомый клуб Абат Аймбетов. ©КФФ

Казахстанский нападающий Абат Аймбетов может продолжить карьеру в "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

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Казахстанский нападающий Абат Аймбетов может продолжить карьеру в "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента после окончания контракта с румынским "Петролулом".

30-летний Аймбетов уже выступал за "Актобе" в период 2012-2019 годов, также в его карьере были "Кайрат", "Астана", самарские "Крылья Советов" и турецкий "Адана Демирспор".

В активе форварда 45 матчей за сборную Казахстана, в которых он забил девять мячей и отдал три голевые передачи. В последний раз Аймбетов появлялся на поле в футболке национальной команды в марте 2025 года в матче против Уэльса (1:3).

"Актобе" занимает седьмое место в таблице КПЛ-2026, набрав 25 очков в 17 матчах.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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