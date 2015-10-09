Салах начал переговоры с 16-кратным чемпионом после ухода из "Ливерпуля"

Бывший вингер английского "Ливерпуля" и капитан сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

Салаха предложили "Бешикташу"

Как сообщает журналист Кая Темель, 16-кратный чемпион страны "Бешикташ" рассматривает возможность подписания звёздного египтянина.

По данным источника, футболист уже был предложен стамбульскому клубу, однако сторонам пока не удалось договориться из-за серьёзных разногласий по финансовым условиям. Несмотря на это, переговоры продолжаются.

Агент прибыл в Стамбул

Сообщается, что агент Салаха уже находится в Стамбуле, где может провести личную встречу с руководством "Бешикташа". Ожидается, что стороны обсудят детали потенциального соглашения и попытаются найти компромисс.

Девять лет в "Ливерпуле" и неожиданный уход

Мохамед Салах покинул "Ливерпуль" этим летом после девяти сезонов в английском клубе. По окончании прошлого сезона его контракт с мерсисайдцами был расторгнут по обоюдному согласию сторон, благодаря чему 34-летний форвард получил статус свободного агента.

За годы в составе "красных" египтянин выиграл Лигу чемпионов, английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне Салах провёл 41 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро.

Исторический ЧМ со сборной Египта

Этим летом Салах также выступил на чемпионате мира-2026 в составе сборной Египта. Африканская команда впервые в своей истории дошла до стадии 1/8 финала мирового первенства, где в драматичном матче уступила Аргентине со счётом 2:3.

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