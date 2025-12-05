Игроку "Реала" решили отдать "Золотой мяч" по итогам ЧМ-2026

Руководство "Реала" считает, что обладателем "Золотого мяча"-2026 должен стать один из лидеров мадридской команды - французский нападающий Килиан Мбаппе или английский полузащитник Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.

Победа на ЧМ-2026 принесёт игроку "Золотой мяч"?

По информации El Debate, в "королевском клубе" уверены, что решающим фактором в борьбе за главную индивидуальную награду мирового футбола должна стать победа на чемпионате мира-2026. Если трофей выиграет Франция или Англия, именно Мбаппе либо Беллингем, по мнению "сливочных", заслуживают получить "Золотой мяч".

В "Реале" вспомнили историю с Винисиусом

Свою позицию в мадридском клубе объясняют событиями двухлетней давности. В 2024 году бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор считался одним из главных претендентов на награду после успешного сезона, однако в итоге "Золотой мяч" достался полузащитнику "Манчестер Сити" Родри Эрнандесу.

Испанец тогда не только помог "горожанам" выиграть английскую премьер лигу (АПЛ), но и стал лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы, что, как считают в "Реале", и стало ключевым аргументом при голосовании.

Фото: Depositphotos/Musiu0

"Реал" сорвал несколько наград в 2024-м

Хотя Винисиус не смог завоевать главный индивидуальный приз, мадридский клуб все же был отмечен на церемонии вручения "Золотого мяча"-2024.

"Реал" признали лучшим мужским клубом года, а наставник "сливочных" Карло Анчелотти получил награду лучшему тренеру сезона.

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