Расписание полуфиналов ЧМ-2026 по футболу

На чемпионате мира-2026 по футболу стали известны все участники полуфинальных матчей, сообщают Vesti.kz.

Игры за выход в финал пройдут 15 и 16 июля.

Пары 1/2 финала ЧМ-2026:

• Франция - Испания (15 июля, 00:00 по казахстанскому времени);

• Англия - Аргентина (16 июля, 00:00).

Результаты 1/4 финала:

• Франция - Марокко - 2:0;

• Испания - Бельгия - 2:1;

• Норвегия - Англия - 1:2;

• Аргентина - Швейцария - 3:1.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Аргентина является действующим чемпионом мира.

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